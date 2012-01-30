Мінагропрод пропонує звільнити імпорт насіння кукурудзи від ПДВ

Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує тимчасово, до 1 травня 2012 року, звільнити імпорт насіння кукурудзи від оподаткування на додану вартість (ПДВ).

Відповідний законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування насіння кукурудзи" опубліковано на сайті міністерства.

Документом пропонується «тимчасово, до 1 травня 2012 року, від оподаткування податком на додану вартість звільнити операції з імпорту насіння кукурудзи».

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект підготовлено з метою зниження вартості насіння кукурудзи, що імпортується, яке буде використано для пересівання озимих зернових, шляхом звільнення від сплати ПДВ при ввезенні на митну територію України. Потрібно створити сприятливі умови для ввезення на територію України насіння кукурудзи у зв`язку з необхідністю пересівання близько 2 млн. га зернових культур. «Основною культурою для пересівання є кукурудза, площі якої в 2012 році планується збільшити до 4,3 млн. га, що порівняно з минулим роком на 700 тис. га більше, що передбачає імпорт насіння кукурудзи в обсягу до 30 тис. тонн», - говориться в документі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обмеження експорту зерна з України не буде – Присяжнюк