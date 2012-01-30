Урожай кукурудзи в 2012 році може досягти 25 млн. тонн - експерти

Урожай кукурудзи в 2012 році може досягти 25 млн. тонн. Таку думку експертів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) повідомила УНІАН прес-служба.

За оцінками УКАБ, посівні площі кукурудзи під урожай 2012 року можуть бути розширені на 25%, порівняно з 2011 роком, - до 4,5 млн. га, а валовий збір може скласти 25 млн. тонн (в 2011 р. - 22,5 млн. тонн).

«Стимулює аграріїв до розширення площ під кукурудзою висока прибутковість даної зернової культури. За останні п`ять років рентабельність кукурудзи в середньому склала 25%, тоді як по пшениці і ячменю цей показник оцінюється в 10-15%», - зазначає координатор проекту «Агроефективність» Роман СЛАСТЬОН.

Однак висока прибутковість кукурудзи в 2012 році знаходиться під сумнівом через підвищення вартості сільськогосподарських ресурсів, яке можна нівелювати тільки зростанням ефективності.

Як повідомляють експерти УКАБ, несподіваний бум виробництва спричинив певний дефіцит на ринку насіння кукурудзи. В результаті ціни на якісне гібридне насіння кукурудзи іноземної селекції зросли на 40% - до 170 дол. за посівну одиницю. Таке підвищення ціни на насіння призведе до зростання собівартості кукурудзи урожаю 2012 року на 70-80 грн./тонна.

Проте висока врожайність кукурудзи робить її найменш чутливою серед зернових культур до адміністративного підвищення орендної плати за землю на 75,6%, яке набуло чинності з 1 січня 2012 року згідно з Постановою Кабміну №1185. В результаті дії даної постанови середня орендна плата зросте з 350 грн./га до 615 грн./га. «Для пшениці і ячменю додаткова плата за оренду складе плюс 100 грн./т до собівартості, тоді як для кукурудзи - всього 50 грн./т», - зазначив Р.СЛАСТЬОН.