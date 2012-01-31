Міністр екології України підписав у США дві угоди про генетичні ресурси

30 січня у Нью-Йорку (США) міністр екології і природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ від імені України підписав дві міжнародні угоди щодо генетичних ресурсів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології і природних ресурсів України. Зокрема, М.Злочевський підписав Нагойський протокол про доступ до генетичних ресурсів. Цей документ передбачає справедливий і рівноправний розподіл вигод від використання генетичних ресурсів, зокрема шляхом надання необхідного доступу до них і шляхом належної передачі відповідних технологій, з урахуванням усіх прав на такі ресурси і технології, а також шляхом належного фінансування, сприяючи таким чином збереженню біологічного різноманіття і постійному використанню його компонентів.

Крім того, М.Злочевський підписав Нагойсько-Куала-Лумпурський додатковий протокол про відповідальність і відшкодування до Картахенському протоколу про біобезпеку. Цей документ встановлює міжнародні правила і процедури стосовно відповідальності і відшкодування збитків, які можуть заподіяти біорізноманіттю генетично модифіковані організми. Протокол застосовується у разі завдання збитку внаслідок трансграничного переміщення ГМО, призначених для використання як харчові продукти або корм, переробки, в замкнутих системах і під час навмисного вивільнення в навколишнє середовище, а також збитків, завданих через ненавмисне і незаконне трансграничне переміщення ГМО.

«Прозорість у питаннях використання, доступу і переміщення генетичних матеріалів є дуже важливою для України, адже йдеться про екологічну безпеку країни, - відзначив М.Злочевський. – Відтепер і ця сфера буде врегульована не тільки вітчизняним законодавством, але й міжнародними процедурами».

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