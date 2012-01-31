У Маріуполі знищать поголів'я трьох свиноферм

У Маріуполі знищать близько 200 свиней на трьох господарствах, які не перейшли на закритий режим роботи, через небезпеку поширення африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, таке рішення ухвалив головний державний інспектор ветеринарної медицини в місті Маріуполь Костянтин ГОРОДЕЦЬКИЙ. Наголошується, що Донецька область увійшла до числа областей, які було визнано загрозливими зонами щодо можливого занесення збудника АЧС на територію України. Зараз там діє посилений контроль. Органи контролю на українсько-російському кордоні вилучають всю м`ясну продукцію, яку громадяни завозять до України, а транспортні засоби проходять спеціальну дезінфекцію. Всі підприємства Маріуполя, діяльність яких пов`язана з тваринництвом, перейшли на закритий режим роботи. Ті ж об`єкти, які не здатні забезпечити такі умови роботи, будуть вимушені припинити свою діяльність.

«Поголів`я свиней має бути ліквідоване у всіх підсобних господарствах, які не в змозі перейти на закритий режим роботи», - повідомив К.Городецький. Майже всі свиноферми міста вже перейшли на закритий режим роботи. Крім дотримання санітарії, підприємства погоджують з відповідними органами ввезення, вивезення і переміщення продукції тваринництва, а робочих об`єктів забезпечують спецодягом. Проте через недотримання вимог низкою підприємств протиепізоотична комісія вирішила посилити перевірки м`ясних продуктів на ринках міста.

Як раніше відзначав голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК, для України як аграрної держави поширення африканської чуми свиней є вкрай небезпечним. «Для України як для аграрної держави, яка годує весь світ, питання хвороби стоїть дуже гостро. При виробництві 55 млн. тонн зерна Україна збирається експортувати близько 27-28 млн. тонн. Якщо виникатимуть спалахи африканської чуми свиней, то території, де зерно вирощене і підготовлене до експорту, будуть змушені відмовитися від експорту», - повідомив він.

Нагадаємо, африканська чума свиней - це захворювання, яке швидко поширюється, особливо в портах і місцях торгівлі. Для людини ця хвороба не представляє смертельної загрози, а тварини гинуть у 100% випадків. Тому епізоотія АЧС небезпечна не тільки для галузі свинарства, але й для всієї продовольчої безпеки країни.