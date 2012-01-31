Закон про ринок земель ВР може розглянути у другому читанні 7-10 лютого

Законопроект «Про ринок земель» очікується до розгляду Верховною Радою в другому читанні на пленарному засіданні 7-10 лютого ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 31 січня, на прес-конференції повідомив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО.

«Розгляд даного законопроекту заплановано вже на цей пленарний тиждень у другому читанні. Сподіваюся, що він буде прийнятий», - сказав він.

С.ТИМЧЕНКО нагадав, що на останньому засіданні профільного комітету Верховної Ради було розглянуто 1038 поправок до законопроекту.

Голова відомства також зазначив, що згідно із законопроектом, вартість продажу сільськогосподарських земель має бути не нижчою за нормативну грошову оцінку, котра на сьогодні становить близько 20 тис. грн. за гектар ріллі.

У той же час, на думку С.ТИМЧЕНКА, вартість продажу сільгоспземель має бути ринковою, тобто базуватися на співвідношенні попиту і пропозиції.

«Я вважаю, що якщо ми говоримо про ринок, то насамперед ми повинні припинити безплатно роздавати землю. І друге, ми маємо запустити ринок за формулою — попит визначає пропозицію», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».