Державний земельний банк має бути створено до 1 червня – Держземагентство

Державний земельний банк має бути створено до 1 червня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 31 січня, на прес-конференції повідомив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО. «Державний земельний банк має бути створено до 1 червня цього року», - сказав він.

У свою чергу директор Департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин Держземагентства Євген БЕРДНІКОВ зазначив, що в розпорядження банку надійдуть усі вільні сільськогосподарські землі державної власності за межами населених пунктів.

«За попередніми оцінками, загальна площа таких сільськогосподарських угідь досягає до 0,5 млн. га, зокрема рілля - до 3 млн. га. І в цю цифру не входять землі науково-дослідних господарств, а також державних, комунальних сільськогосподарських підприємств. Тобто, це землі запасу, які на сьогоднішній день розбазарюються й «дерибаняться» місцевими органами влади», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Мінагропрод спільно з Національним банком України створили робочу групу зі створення Державного земельного (іпотечного банку). Головною метою створення Державного земельного (іпотечного) банку є формування системи довгострокового іпотечного кредитування аграріїв для технічного й технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва.

Планується, що банк видаватиме кредити під не більше 8% річних малому й середньому бізнесу для придбання сільгоспземель, а також безпроцентні кредити на проекти, в яких зацікавлена держава.