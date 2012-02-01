Україна зняла заборону на імпорт рослинної продукції з Туреччини.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Повідомляється, що на сьогодні Туреччина не є країною з високим фітосанітарним ризиком для України. Так, у 2010 і 2011 рр. у продуктах рослинного походження, які імпортувалися з Туреччини до України, було виявлено карантинні організми. В результаті Україна ввела заборону на ввезення продовольства з Туреччини.

Після виконання країною-імпортером відповідних фітосанітарних вимог поставки турецької продукції відновлено.

Згідно із фітосанітарним станом Туреччини, на її території існує низка карантинних організмів, які небезпечні для здоров`я вітчизняних рослин. Так, у 2010 році у зв`язку з частим виявленням карантинного організму - картопляної моли - і неодноразовим порушенням міжнародних і національних фітосанітарних вимог при імпорті пасльонових культур із Туреччини, на їх ввезення було введено заборону. Після проведення низки фітосанітарних процедур, у грудні минулого року між Україною і Туреччиною було укладено угоду і знято заборону на ввезення пасльонових.

Незабаром карантинні організми були виявлені в турецьких цитрусових. У цитрусових, які імпортувалися з Туреччини на територію України, тричі минулого року державні інспектори з карантину рослин виявляли середземноморську плодову муху, яка є небезпечним карантинним шкідником. У всіх випадках було вжито відповідних фітосанітарних заходів за знезараження методом рефрежерації.

На сьогодні ситуація нормалізувалася і поки що такі випадки не повторювалися, тому заборону української сторони щодо ввезення продовольства рослинного походження з Туреччини знято, говориться в повідомленні.