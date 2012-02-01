Під час перевірки 9 супермаркетів «Велика Кишеня» у Києві виявлено порушення

Державна служба гірського нагляду і промислової безпеки (Держгірпромнагляд) в ході перевірки дев`яти супермаркетів мережі «Велика Кишеня» у Києві виявила порушення нормативно-правових норм з охорони праці під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держгірпромнагляду. У повідомленні наголошується, що через це було заборонено експлуатацію 16 одиниць обладнання (автонавантажувачів і гідравлічних пресів). До адміністративної відповідальності притягнуто 7 керівників магазинів.

Перевірки щодо безпечного виконання робіт і експлуатації обладнання підвищеної небезпеки в магазинах «Велика Кишеня» тривають.

Крім того, в повідомленні сказано, що задля недопущення нещасних випадків заплановані також перевірки інших великих супермаркетів столиці.

Нагадаємо, 25 січня 2012 року в магазині «Велика Кишеня» ТОВ «Фудмаркет» на площі Печерській загинув 23-річний вантажник, який працював за цивільно-правовою угодою. Ведеться спеціальне розслідування.

Довідка УНІАН. ПАТ «Рітейл Груп» - керівна компанія мереж «Велика Кишеня», «Велмарт», «Просто-маркет», «ВК SELECT» і мережі «Green Hills Market» (Молдова). Кількість магазинів на 22 грудня 2011 року становила 54 в Україні (43 магазини «Велика Кишеня»; 6 гіпермаркетів «Велмарт», 1 магазин «Просто-Маркет»; 1 магазин «№1», 3 магазини «ВК SELECT») і 10 магазинів «Green Hills Market» у Молдові.