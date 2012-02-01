Вночі в Україні прогнозують до 33° морозу

Завтра в Україні очікується дуже холодна погода з температурою вночі 25-30° морозу, на Прикарпатті та півночі країни місцями 33°, вдень 17-22° морозу.

У південних, східних, Дніпропетровській областях вночі 20-25°, вдень 12-17° морозу, на Закарпатті та в Криму вночі 18-23°, вдень 8-13° морозу, на Південному узбережжі Криму вночі 10-13°, вдень 1-6° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Без опадів, лише в Криму, Приазов`ї та місцями у східних областях невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у четвер вночі очіується 25-30° морозу, місцями 33°, вдень 17-22° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У Києві вночі 25-27°, вдень близько 20° морозу.