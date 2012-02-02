Місцева влада повинна сама вирішувати, де забороняти продаж алкоголю та тютюну - Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що парламент остаточно на законодавчому рівні має закріпити право за органами місцевого самоврядування самостійно визначати місця, де буде заборонено продаж алкоголю та тютюну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час круглого столу на тему: «Яким повинен бути в Україні 2012 рік - рік спорту та здорового способу життя".

«Ми повинні мати політичну волю і пройти до кінця. Це стосується законопроекту, який передбачає право місцевого самоврядування самостійно визначати місця обмеження продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, нині як тільки органи місцевого самоврядування встановлюють таку заборону, одразу з’являються судові позови до них.

Крім того, наголосив віце-спікер, має бути збільшено відстань від навчальних закладів до тих місць, де дозволено продаж алкоголю та тютюну. «Принципово, щоб у частині обмеження місцева громада мала право сама ухвалювати рішення», - сказав М.ТОМЕНКО. Він додав, що нині для дітей єдиний спосіб купити алкогольні напої та тютюн - це кіоски, оскільки в магазинах вже встановлена чітка заборона.

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