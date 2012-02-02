Москва. Російська Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) проведе чергову серію перевірок українських сирів, що поставляються до Росії, на предмет вмісту рослинних жирів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова відомства, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО сказав на прес-конференції в Москві.

«Наступна серія перевірок, яка проводитиметься в Росії, приведе до того, що ми від попереджень візьмемося до конкретних дій - заборонимо ввезення або вилучимо продукцію з обороту», - сказав Г.ОНИЩЕНКО.

Він підкреслив, що всі зразки українських сирів, які були перевірені в Москві, містили пальмову олію.

«Якщо ви в продукті замінюєте тваринний жир на якійсь інший, у даному випадку екзотичний - пальмову олію, це вже не сир, це сирний продукт. Ціна повинна бути значно нижчою» - зазначив він.

За його словами, собівартість сиру, в якому міститься рослинний жир, приблизно на 30% нижча собівартості сиру з тваринним жиром.

Г.ОНИЩЕНКО зазначив, що керівництво міністерства аграрної політики та продовольства України обіцяло почати експертні переговори, але поки це не відбулося.

Як повідомляв УНІАН,24 січня в Росспоживнагляді заявили, що 14 видів сирів шести українських виробників не відповідають технічному регламенту. 23 січня сайт Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України повідомив, що міністр сільського господарства Росії Олена СКРИННИК не бачить проблем із українськими сирами. "Я вважаю, що це питання і не стояло, тому що ми як реалізовували цю продукцію, так і продовжуємо її реалізовувати", - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, вона вже обговорила це питання з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ. "Ми дійшли спільної думки, що не бачимо в цьому питанні ніяких проблем", – зазначила вона.

8 січня 2012 року головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції. Також Росспоживнагляд заявляв про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, яка поставляється до РФ із України останнім часом. У свою чергу, голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК поінформував, що Держветфітослужба вже звернулася до російських колег із проханням надати офіційну інформацію стосовно перевірок сирної продукції, імпортованої з України.