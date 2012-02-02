За продаж неповнолітнім алкоголю і тютюну в 2011 р. анульовано 670 ліцензій

Державна податкова служба України (ДПСУ) в 2011 році анулювала 670 ліцензій за продаж неповнолітнім алкоголю і тютюнових виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, у порівнянні з 2010 роком кількість анулюваних ліцензій збільшилася на 310.

Серед порушників є великі супермаркети. Наприклад, у Сімферополі в одному з місцевих магазинів підліткові продали алкогольний напій і сигарети, через що магазин втратив ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

За подібне порушення анулювано ліцензії також двом великим супермаркетам Дніпропетровська.

У ДПСУ відзначають, що продаж алкоголю і тютюну неповнолітнім є однією з головних підстав для анулювання ліцензій. Втратити ліцензію можна за продаж алкогольних і тютюнових виробів у непередбачених для цього місцях, несплату платежу за ліцензію протягом 30 днів з моменту її припинення, а також за заявою суб`єкта господарювання. Загалом у 2011 році анулювано майже 26 тис. ліцензій.

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