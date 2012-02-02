Навесні доведеться пересіяти 2 млн. га озимих - Присяжнюк

В Україні навесні потребують пересівання близько 2 млн. га озимих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Полтаві заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, посушлива осінь, потім відсутність снігу і сьогоднішні морози свідчать про те, що близько 2 млн. га озимих в Україні потребують пересівання.

У зв`язку з цим, Мінагропрод рекомендував збільшити посіви кукурудзи і ячменю.

"Оскільки необхідна додаткова кількість насіння, міністерство ініціювало пропозицію про зменшення ставки ПДВ на кукурудзу, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує тимчасово, до 1 травня 2012 року, звільнити імпорт насіння кукурудзи від оподаткування на додану вартість (ПДВ).

За даними Мінагропроду, в Україні озимою пшеницею було засіяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, житом - 0,3 млн. га і озимим ріпаком - 0,9 млн. га.

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