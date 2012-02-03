Держава рекомендуватиме сільгоспвиробникові, які культури вирощувати

Держава буде рекомендувати сільгоспвиробникові, які культури вирощувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора ввечері, перебуваючи в Полтаві, в ефірі ОДТРК «Лтава» заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК. За його словами, в умовах ринкової економіки ринок повинен диктувати умови ведення бізнесу.

«Проте в сільському господарстві потрібен інший підхід до ведення бізнесу. Ми рекомендуватимемо їм, що вирощувати, щоб мінімізувати ризик ринкових коливань. Дивіться, Україна вирощує 20 мільйонів тонн картоплі на рік. Споживаємо ми 6,5 млн., на експорт близько 1 мільйона піде. Інше через брак складів зберігання або пропаде, або буде вигодувано худобі. Це ж непродуктивно. Мені кажуть, ринок все сам відрегулює, але тільки не в аграрному секторі», - сказав М.Присяжнюк.

Він також зауважив, що така ситуація сьогодні склалася з цукром і гречкою.

«Про гречку я тепер більше турбуюся не де її взяти, а куди дівати», - сказав міністр.

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