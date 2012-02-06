Азаров попереджає - холоди протримаються до 20 лютого

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ попереджає, що холоди в Україні протримаються до 20 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«На жаль, холоди ще протримаються, але, можливо, не буде вже таких мінус 30, але мінус 25-26 вночі ще буде. Протримається приблизно десь до 20 лютого», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що всі служби в Україні готові до роботи в таких погодних умовах.

«Природно, всі служби - й країни в цілому, й місцевих органів влади - знаходяться у відповідному режимі. Робота керівного складу цілодобова, МНС - цілодобово, пунктів обігріву ми вже розгорнули більше 3000 і фактично охопили всіх, хто їх потребує», - сказав М.АЗАРОВ.

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