На цій сесії ВР не розглядатиме у другому читанні законопроект про ринок землі - Литвин

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що на цій сесії парламент не розглядатиме в другому читанні законопроект про ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами В.ЛИТВИНА, «законопроект про ринок земель буде розглянуто тоді, коли суспільство буде готове його сприйняти». «Я думаю, що не на цій сесії», -додав він.

Як зазначив В.ЛИТВИН існує «неприйнятна протидія з боку людей, які мають в оренді сотні тисяч гектарів землі, і їх статус-кво влаштовує, бо вони за безцінь володіють практично значним земельним ресурсом України».

Водночас голова ВР зауважив, що громадськість негативно ставиться до цього законопроекту. «Не можна допустити тої обставини, яка у нас живуча, що в нас людина на селі розглядається такою собі напівлюдиною, напівволом, яка потерпає від усього», - підкреслив він.

Як заявив В.ЛИТВИН, необхідно проводити роз’яснювальну роботу.

«На цій сесії не варто поспішати і розглядати цей законопроект, оскільки він буде предметом чи об’єктом жорсткої критичної протидії. Такі питання доленосні треба приймати у спокійній, зваженій обстановці», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня на прес-конференції голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО заявив, що законопроект «Про ринок земель» очікується до розгляду Верховною Радою в другому читанні на пленарному засіданні 7-10 лютого ц.р.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томенко: в Україні варто врегулювати питання оренди землі, а не її купівлі-продажу