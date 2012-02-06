Виробники ранніх овочів недоотримають понад 100 млн. дол. через низькі ціни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», на думку експертів УКАБ, ситуація, що склалася сьогодні з українським «борщовим набором», не додає оптимізму виробникам ранніх овочів через дуже низькі ціни. За оцінками УКАБ, обсяг ринку ранніх овочів, включаючи продукцію з промислових теплиць, становить близько 300 тис. тонн, що в грошовому еквіваленті оцінюється приблизно в 400 млн. дол. «Ранні овочі - це перші гроші, які одержує аграрій у сезоні. Для багатьох це буде як ковток повітря після провального нинішнього сезону. Основний асортимент: огірки, томати, картопля, капуста, редиска, морква, буряк. І якщо виробникам таких продуктів як огірок, томат, редиска особливо нема за що турбуватися, то виробникам ранньої капусти, картоплі, моркви, буряків є над чим розміркувати, адже ціни на продукцію минулого сезону дуже низькі, і навесні вони краще не стануть, дуже великі залишки і практично відсутній попит», - зазначає експерт плодоовочевого ринку УКАБ Ігор СТРЕЛЮК.

За його словами, в сезоні 2011 року ціни на «борщовий набір» у весняний період були в середньому 9-11 грн. Тому, коли з`явилася перша молода картопля, капуста, морква за ціною 12-14 грн. споживач особливо різницю не відчув. «А якщо цього сезону «борщовий набір» коштує 0,8-1,5 грн., а ранні овочі коштуватимуть в ціновому діапазоні 10-14 грн., як на це прореагує споживач? Чи буде він психологічно готовий купувати в обсязі ранню продукцію?», - запитує І.СТРЕЛЮК.

За оцінками експертів УКАБ, у ситуації, що склалася, виробники ранніх овочів недоотримають понад 100 млн. дол.