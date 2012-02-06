Закон про ринок землі переслідує інтереси великих орендарів - експерти

Нова редакція законопроекту «Про ринок земель» переслідує інтереси великих вітчизняних орендарів земельних ділянок.

Таку думку висловили керуючий партнер юридичної фірми Arzinger Тимур БОНДАРЕВ і старший юрист Arzinger Станіслав ГЕРАСИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Виходячи з аналізу внесених до законопроекту змін, можна констатувати, що зроблені вони на користь великих вітчизняних орендарів земельних ділянок. За відсутності права на купівлю земельних ділянок сільгосппризначення іноземними особами та юридичними особами взагалі, а також у поєднанні з обмеженнями на володіння земельними ділянками по суб`єктному складу й за площею, власникам земельних ділянок нікому продати свої ділянки за ринковою ціною. Єдиним реальним покупцем залишається держава, фінансові ресурси якої обмежені, що створює надзвичайно сприятливі умови для підвищення ролі чиновників при виборі ділянок для купівлі у власність держави. А сам закон забезпечує достатньо комфортне й безхмарне життя для більшості орендарів», - йдеться в коментарі компанії.

За оцінками юристів, серед основних змін нової редакції законопроекту - обмеження максимальної площі земельних ділянок сільгосппризначення для ведення товарного сільгоспвиробництва у власності однієї особи 100 га (окрім випадків отримання їх у спадок із зобов`язанням відчуження площі перевищення протягом року). Володіння пов`язаними особами й спільна власність не враховуються. «Такої площі у власності однозначно мало для нормального ведення ТСВ із мінімальною рентабельністю й дотриманням сівозміни», - вважають юристи.

Порівняно з попередньою редакцією законопроекту, суттєво ослаблені обмеження на оренду однією юридичною особою або фізичною особою земельних ділянок сільгосппризначення для ведення товарного сільгоспвиробництва: орендувати можна не більше 10% площі сільгоспугідь на території району (в середньому – 5,5 тис. га) і не більше 100 тис. га сільгоспугідь в Україні (з урахуванням відносин контролю). «Найбільші складнощі у зв`язку з обмеженнями будуть у власників сільгосппереробних підприємств, орієнтованих на власну сировинну базу (цукрові, масло- й молокозаводи, тощо). Певні незручності виникнуть і для агрохолдингів, які пройшли IPO і мають в оренді земельний банк великих розмірів. При цьому слід зазначити, що в Україні всього 10 агрохолдингів мають земельний банк понад 100 тис. га орендованих земель і, на нашу думку, вони без зусиль обійдуть ці обмеження», - коментують у компанії.

Згідно з новою редакцією документа, право оренди сільгоспземель для ведення товарного сільгоспвиробництва площею понад 2100 га мають громадяни України, які або 5 років ведуть фермерське господарство або особисте селянське господарство, або є молодими фахівцями із сільгоспосвітою і мають намір створити фермерське або особисте селянське господарство, або мають у власності або оренді сільгоспземлі для ведення товарного сільгоспвиробництва. «Тобто, новим гравцям доступ до оренди товарних площ земельних ділянок сільгосппризначення закритий», - йдеться в коментарі.

При цьому замість регресивної шкали мит (від 100% до 60%) на відчуження сільгоспземель протягом перших 5 років після купівлі, введено єдине мито 100% від нормативної грошової оцінки, але термін його застосування скорочено до 3 років.

Нова редакція законопроекту визначає, що стартова ціна сільгоспземель державної та комунальної власності не може бути нижчою нормативної грошової оцінки. Держава може купувати сільгоспземлі за ціною не нижче нормативної грошової оцінки. «З урахуванням того, що нормативна грошова оцінка зараз вища ринкової вартості землі, це нелогічна, можливо навіть корупційна, норма, яка не відповідає інтересам держави», - вважають юристи.

Згідно з новою редакцією, декларація про джерела коштів покупця сільгоспземель більше не потрібна, проте громадяни України повинні подавати декларацію про відсутність іноземного громадянства (і декларацію про відсутність відносин контролю). В разі недостовірності декларації про відсутність іноземного громадянства договір про придбання земельної ділянки є нікчемним (недійсним із моменту укладення).

Як повідомляв УНІАН, законопроект «Про ринок земель» очікується до розгляду Верховною Радою в другому читанні на пленарному засіданні 7-10 лютого ц.р.