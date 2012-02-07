Експорт зерна з України становитиме близько 19 млн. тонн – «УкрАгроКонсалт»

Експорт зерна з України в 2011-2012 маркетинговому році (МР, 1 липня 2011 р. - 30 червня 2012 р.) становитиме близько 19 млн. тонн. Такий прогноз у бесіді з кореспондентом УНІАН дала аналітик зернового ринку «УкрАгроКонсалт» Єлизавета МАЛИШКО. За її словами, дуже складно давати попередні оцінки обсягів експорту. «За такого експортного потенціалу і за такого рівню внутрішніх цін ми здатні вивезти багато. Експортний потенціал за балансом - 22-23 млн. тонн зерна, але реально навіть 21 млн. тонн вивезено не буде, напевно, 19 млн. тонн», - сказала Є.МАЛИШКО. Вона відзначила, що на сьогодні Україна експортувала близько 11 млн. тонн, і в другому півріччі МР зможе поставити на зовнішні ринки не більше 8 млн. тонн. За оцінками Є.МАЛИШКО, за підсумками сезону експорт пшениці становитиме близько 7 млн. тонн, ячменю - 2,9 млн. тонн, кукурудзи - 10,2 млн. тонн.

Причиною таких невисоких показників експорту експерт назвала, зокрема, проблеми з логістикою і сезонний чинник. Крім того, за словами Є.МАЛИШКО, цього року, на відміну від попередніх двох років, кращий врожай зернових у країнах Південної півкулі, а «друга половина сезону - це традиційно їх половина, тому скорочення експорту до 8 млн. тонн логічні».

Такі обсяги експорту призведуть до значних перехідних залишків. «Ми чекаємо близько 7-7,5 млн. тонн зерна в перехідних залишках. Зазвичай близько 4-4,5 млн. тонн, а минулого року 5 млн. тонн», - відзначила Є.МАЛИШКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української аграрної конфедерації, на 1 лютого загальний експорт зерна з початку поточного МР перевищив 11,6 млн. тонн. За основними культурами загальний експорт з України становить: пшениці – 3,3 млн. тонн, кукурудзи – 6,2 млн. тонн, ячменю – близько 2 млн. тонн.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства розраховує, що Україні вдасться експортувати в поточному маркетинговому сезоні 27 млн. тонн зерна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обмеження експорту зерна з України не буде – Присяжнюк