Урожай зерна в Україні в 2012 році може становити 45 млн. тонн - експерт

Урожай зерна в Україні в 2012 році може становити 45 млн. тонн.

Про це повідомила сьогодні, 7 лютого, на прес-конференції в Києві аналітик зернового ринку «Украгроконсалт» Єлизавета МАЛИШКО.

«Ми чекаємо, що урожай зернових культур в цілому становитиме близько 45 млн. тонн і досягнутий буде завдяки тому, що будуть розширені площі під кукурудзою», - повідомила Є.МАЛИШКО.

За її словами, необхідність пересівання 2,3-2,5 млн. га озимих культур призводить до збільшення собівартості виробництва зерна, зростання витрат на насіння, на техніку і на пересівання, тому фермери будуть вимушені робити ставку на високорентабельні культури. «Ми вважаємо, що серед зернових культур найбільші площі будуть відведені під кукурудзу — близько 4 млн. га. Урожай кукурудзи буде близько 20 млн. тонн. За нашими оцінками, це рекордний обсяг для України. Цього року, ми вважаємо, що було зібрано близько 17 млн. тонн кукурудзи», - повідомила Є.МАЛИШКО, зазначивши, що будуть розширені площі під цю культуру як у центральних областях, так і в південних.

Також експерти чекають розширення площ під яровим ячменем порівняно з минулим роком. «Багато залежатиме від того, яка буде весна, але, проте, ми думаємо, що близько 2,8-3 млн. га яровим ячменем буде засіяно», - сказала експерт.

Щодо пшениці Є.МАЛИШКО повідомила, що експерти чекають, що площа пересівання пшениці буде близько 1,85 млн. га, а врожайність дещо нижчою за минулий рік. «Урожай пшениці становитиме 13,7 млн. тонн. Експортний потенціал буде 6,3 млн. тонн з пшениці. Незважаючи на скорочення врожаю і незважаючи на те, що фуражне і продовольче споживання залишиться на рівні минулого року, цей експортний потенціал буде досягнуто за рахунок високих перехідних залишків», - повідомила експерт.

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