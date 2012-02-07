Генеральним директором «Філіп Морріс Україна» призначений Цолкас

Генеральним директором ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (ФМУ) призначений Христос ЦОЛКАС, який раніше обіймав посаду генерального директора Папастратос, афілійованої компанії «Філіп Морріс Інтернешнл» (ФМІ) в Греції.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, таке рішення прийнято на загальних зборах акціонерів компанії.

Зазначається, що ця посада передбачає відповідальність за ринки України, Вірменії, Грузії та Молдови. За словами Х.ЦОЛКАСА, «Філіп Морріс Україна» лідирує на тютюновому ринку України і за результатами аудиту роздрібної торгівлі за третій квартал 2011 року, який проводився агентством AC Nielsen, частка ринку компанії дорівнює 32,4%. «Незважаючи на непросту економічну ситуацію, компанія залишається лідером ринку. Я маю намір зберегти і зміцнити цю позицію, і надалі нарощувати частку ринку і підготувати організацію до майбутнього», - зазначив Х.ЦОЛКАС.

Х.ЦОЛКАС народився в 1965 році в Афінах. Він вивчав хімічне машинобудування в Національному технічному університеті Афін і бізнес-адміністрування в Імперському коледжі у Великій Британії. Х.ЦОЛКАС почав свою кар`єру в Юнайтед Дістіллерс у 1992 році на посаді асистента менеджера по торговій марці Johnnie Walker Red Label. У 1999 році він приєднався до Папастратос, зайнявши посаду директора відділу продажів, а пізніше начальника відділу маркетингу і продажів. У 2003 - 2006 рр. він обіймав посаду директора з продажу та дистрибуції в Греції, з 2005 р. суміщав цю посаду з посадою директора ринків на Кіпрі та Мальті, працював в Папастратос у Греції, а в 2006-2009 - директора зі стратегічного розвитку продажів у регіоні ЄС, директора з регіонального стратегічного розвитку продажів у регіоні Східної Європи, Близького Сходу та Африки в адміністративному центрі ФМІ в Швейцарії. З 2009 по 2011 рік він займав позицію генерального директора Папастратос, афілійованої компанії «Філіп Морріс Інтернешнл» в Греції.

Довідка УНІАН. «Філіп Морріс Україна» (ФМУ) входить до складу компанії «Філіп Морріс Інтернешнл Інк." (ФМІ). ФМІ розпочала свою діяльність на українському ринку в 1993 році.

«Філіп Морріс Україна» виробляє такі марки сигарет, як Parliament, Marlboro, Virginia Slims, Chesterfield, Muratti, L & M, Bond Street, Next, Vatra Premium, Kosmos, President, Optima, Vatra Filter, Lider, для внутрішнього ринку та експорту до Грузії , Вірменії і Молдови.