В Україні ринок сільськогосподарського обладнання в 2011 р. зріс на 80%

В Україні ринок сільськогосподарського обладнання в 2011 році зріс на 80%. Про це повідомляє прес-служба Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» з посиланням на експерта аграрних ринків Асоціації Тараса ВИСОЦЬКОГО. «Дійсно, ринок сільськогосподарського обладнання зріс в Україні минулого року приблизно на 80%, що є одним із кращих показників за останнє десятиліття. Ці цифри не можуть не радувати, адже вони говорять про те, що аграрії продовжують інвестувати в сучасні високоефективні технології, що дозволяє розраховувати на зростання ефективності та збільшення прибутковості в перспективі», - коментує експерт.

В Асоціації зазначають також, що, згідно з попередніми оцінкам, в 2011 році європейський ринок сільськогосподарського обладнання зріс у середньому на 15-20%, тоді як ринки країн Східної Європи, включаючи Україну та Росію, є дуже вагомими для європейських виробників, показали значно вищі темпи зростання. Враховуючи скорочення інвестицій у країнах Східної Європи впродовж 2009-2010 років, це зростання є особливо важливим показником, оскільки свідчить про те, що сільгоспвиробники приділяють велику увагу сучасним технологіям, зазначають експерти. Більш того, прогнозується подальше зростання ринків сільськогосподарського обладнання, як мінімум, на 5%.

За даними Асоціації, за 2011 рік з України було експортовано тракторів, машин і обладнання для підготовки й обробки ґрунту, забирання та обмолоту сільськогосподарських культур на суму 159,4 млн. дол. США; імпорт тієї ж номенклатури продукції за цей період становив 1286,2 млн. дол. США. В 2011 році 51% імпорту сільськогосподарського обладнання мав європейське походження.