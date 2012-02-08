Питання про заборону поставок українських сирів обговорюватиметься з урядом РФ – Кінах

Москва. Питання про заборону поставок українських сирів обговорюватиметься з урядом Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Українського союзу промисловців і підприємців, народний депутат України Анатолій КІНАХ сказав на прес-конференції в Москві.

«Я думаю, що ми цю тему обговорюватимемо і в рамках нашої співпраці (з Торгово-промисловою палатою РФ - УНІАН), і зокрема з урядом РФ, щоб ці питання в ході їх вирішення не руйнували фундамент взаємної довіри, який є між нашими державами», - сказав він.

А.КІНАХ підкреслив, що є стандарти, які повинні виконувати всі незалежно від країни виробника.

«Безумовно для нас дуже важливий ринок РФ, зокрема, по цьому виду продукції – молокопереробній промисловості, я маю на увазі сири. Останні цифри за 2011 рік – це 67 тис. тонн, а в грошовому виразі близько 370 млн. дол.», - сказав А.КІНАХ.

Він підкреслив, що російський ринок має величезне значення для завантаження підприємств.

Президент УСПП також вважає, що поки не варто називати цю заборону торговою війною.

За його словами, цю проблему треба вирішувати без емоційного та політичного напруження відповідно до наявних процедур і регламентів.

За інформацією російських ЗМІ, голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО підписав документи про вилучення з продажу в Росії й припиненні ввезення до РФ сирної продукції трьох українських виробників: ПП «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пірятинський сирзавод» (Полтавська область) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область).

Раніше Росспоживнагляд заявляв, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. В свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Проте, голова Росспоживнагляду заявив, що чим більше його відомство досліджує зразки сиру українського виробництва, тим більше виявляється неприємних знахідок.

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