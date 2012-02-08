У Росії не вважають заборону на постачання українських сирів початком «торгової війни»

Москва. У Торговельно-промисловій палаті РФ не вважають заборону на постачання українських сирів до Росії початком «торгової війни».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав президент ТПП РФ Сергій КАТИРІН. «Це торговою війною я точно назвати не можу. Якби всю сирну промисловість України заборонили поставляти до Росії, тоді можна було говорити про якусь війну», сказав С.КАТИРІН.

За його словами, є певні вимоги до продукції і, найімовірніше, деякі українські підприємства їх порушили.

С.КАТИРІН вважає, що ці підприємства мають усунути недоліки і робити з цього «політичну подію» не варто.

Він не виключив, що найближчим часом це питання може вирішитися, якщо будуть усунуті недоліки.

«У кожного органу, який стоїть на захисті здоров`я громадян, є свої зобов`язання перед цим громадянами. Сподіваюся, що там об`єктивні причини і вони будуть усунуті», - підкреслив він.

За інформацією російських ЗМІ, глава Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО підписав документи про вилучення з продажу в Росії і припиненні ввезення в РФ сирної продукції трьох українських виробників: ПП «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область).

Раніше Росспоживнагляд заявляв, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмового масла. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Проте, глава Росспоживнагляду заявив, що чим більше його відомство досліджує зразків сиру українського виробництва, тим більше виявляється неприємних знахідок.

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