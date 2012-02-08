«Авангард» планує збільшити потужності заводу «Імперово Фудз» в 3,3 рази

Агрохолдинг «Авангард», один з найбільших виробників курячих яєць в Україні, планує до липня 2013 збільшити потужності заводу з переробки яєць «Імперово Фудз» в 3,3 рази - до 10 млн. штук на день.

Про це йдеться в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, на заводі з переробки яєць ТОВ «Імперово Фудз» ведуться проектні роботи зі збільшення його потужності. Очікується, що перша стадія проекту, а саме збільшення потужності з переробки з 3 млн. до 6 млн. штук яєць на день, буде завершена в грудні 2012 року. Друга стадія проекту зі збільшення потужності з переробки з 6 млн. до 10 млн. штук яєць на день буде завершена в липні 2013 року.

Довідка УНІАН. "Авангард" - вертикально інтегрований холдинг, один з найбільших виробників яєць та яєчних продуктів в Україні.

У квітні-травні 2010 р. холдинг здійснив IPO на Лондонській фондовій біржі (LSE), розмістивши (з урахуванням опціону) 21,7% акцій на загальну суму близько 208 млн. дол.