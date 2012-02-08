Трьом українським підприємствам заборонили ввозити сири до Росії

Москва. Росспоживнагляд обнародував на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств.

«На споживчому ринку Російської Федерації в обороті знаходяться сири виробників ПП КФ «Прометей» (Україна, Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Україна, Полтавська область), ТОВ «Гадячсир» (Україна, Полтавська область), що не відповідають встановленим вимогам Федерального Закону «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08 № 88-ФЗ за вмістом рослинних жирів і без вказівки їх на етикетці продукту», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що ця продукція знаходилася в обороті на території м. Москви, Орловської і Ростовської областей, Республіки Дагестан.

Глава Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО доручив розглядати можливість кваліфікації відповідних протиправних дій, пов`язаних з введенням споживачів в оману, за ст. 14.7 КОАП «Обман споживачів», а також (за наявності підстав) складати протоколи про адміністративне правопорушення за статтями 14.43-14.46 КОАП.

«З метою недопущення надходження на споживчий ринок Російської Федерації фальсифікованої продукції і забезпечення продовольчої безпеки в Російській Федерації припиняю ввезення на територію Російської Федерації та оборот на території Російської Федерації сирів вказаних українських виробників», - йдеться казано в листі Г.ОНІЩЕНКА, надісланому керівникам відомства в регіонах РФ.

Наголошується, що рішення базується на результатах вибіркових лабораторних досліджень зразків сирів виробництва України.

Нагадаємо, глава Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО заявив у ЗМІ, що відомство з 7 лютого вводить заборону на ввезення до Росії сирів деяких українських виробників, які зайняли неконструктивну позицію у вирішенні проблеми якості даної продукції.

Глава Росспоживнагляду зазначив, що під час перевірок, проведених у 62 суб`єктах РФ, було відібрано 178 зразків української продукції, з них 38 не відповідали встановленим нормативам "за жирокислотним складом жирової частини продукту".

У той же час, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заявляє, що не одержувала офіційної інформації про введення Росспоживнаглядом заборони на постачання в Росію українських сирів.

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