Мінськ. Білорусь може запровадити заборону на ввезення українських сирів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила сьогодні журналістам перший заступник міністра сільського господарства та продовольства Білорусі Надія КОТКОВЕЦЬ.

«Скоріш за все, ми підтримаємо рішення російських служб. Питання обговорюватиметься білоруськими ветслужбами», - сказала Н.КОТКОВЕЦЬ. Водночас Н.КОТКОВЕЦЬ не сказала - чи є в Білорусі зараз якісь претензії щодо якості українських сирів.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія з 7 лютого вводить заборону на ввезення сирів окремих українських виробників.

У ході перевірок, проведених у 62 суб`єктах Росії, було відібрано 178 зразків українських сирів, із них 38 не відповідали встановленим нормативам за жирокислотномим складом.

Сьогодні Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область), ТОВ «ГАДЯЧСИР» (Полтавська область).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трьом українським підприємствам заборонили ввозити сири до Росії