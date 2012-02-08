Білорусь планує залучити в АПК 100 млн. дол. прямих іноземних інвестицій

Мінськ. Білорусь планує залучити у 2012 році в агропромисловий комплекс близько 100 млн. дол. прямих іноземних інвестицій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сказала на прес-конференції перший заступник міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Надія КОТКОВЕЦЬ. Вона відзначила, що у 2012 році вирішенню цього питання приділятиметься серйозна увага.

«У поточному році організації Мінсільгосппроду серйозно працюватимуть у напрямі залучення іноземних інвестицій, тим більше, що державна підтримка з року в рік зменшується, ресурси банківської системи також не безмежні», - сказала Н.КОТКОВЕЦЬ.

На думку першого заступника міністра Мінсільгосппроду Білорусі, перспективним для залучення іноземних інвесторів може бути проект із будівництва потужностей для переробки риби.

«Ми дуже хотіли б, щоб іноземці приїздили й інвестували в білоруське сільське господарство. У цьому напрямі ведеться багато переговорів, але спрацьовують незначні проекти. Вища зацікавленість з боку іноземних інвесторів спостерігається у переробній галузі, в першу чергу в молокопереробці. Проте у зв`язку з хорошим технічним оснащенням ця галузь не має першочергового інтересу для білоруської сторони», - відзначила Н.КОТКОВЕЦЬ.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства економіки Білорусі, при прогнозі на 2011 рік залучити в економіку прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у розмірі 5,4 млрд. дол. фактично вдалося залучити 1,3 млрд. дол., без урахування продажу акцій «Білтрансгазу» за 2,5 млрд. дол., або лишень 20%.

Завдання із залучення ПІІ на чистій основі у Білорусі виконали тільки у Парку високих технологій. Решта міністерств і відомств цю роботу провалили: показники виконання становили від 0,4% (Міненерго) до 24% (Мінторг); по регіонах коливання також доволі значні – від 2,6% (Гомельська область) до 50% (Мінськ). При цьому підприємства республіканської і комунальної власності залучити лише 6,3% ПІІ на чистій основі.

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