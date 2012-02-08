Fitch підтвердило рейтинги Kernel Holding

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») Kernel Holding S.A., Люксембург в іноземній і національній валюті на рівні «B» і «B+» відповідно.

Про це сказано у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, також Fitch підтвердило національний довгостроковий рейтинг компанії на рівні «AA+(ukr)». Прогноз за довгостроковому РДЕ і національному довгостроковому рейтингу – «стабільний».

У повідомленні вказується, що підтвердження рейтингів відображає лідерські позиції «Кернела» у доволі консолідованих сегментах діяльності компанії, високий ступінь вертикальної інтеграції, консервативний підхід до управління ціновим ризиком і адекватну відповідність боргу і виручки/прибутку за валютами. Крім того, позитивними чинниками для рейтингів є помірні фінансові левередж групи і сильна ліквідність, які підтримуються за рахунок поліпшення структури боргу за термінами погашення.

При цьому наголошується, що негативні рейтингові чинники включають агресивну політику компанії у сфері придбань, яка недавно почала включати вихід у нові сегменти (наприклад, цукрове виробництво з «Укрросом») і на нові ринки (до Росії через компанію «Російські олії»), а також збільшення потреб в обіговому капіталі і посилення сезонності таких потреб зважаючи на синхронність закупівель сировини для виробництва соняшникової олії і цукру.

«Продажі «Кернела» залежать від невеликого числа великих клієнтів у сегменті торгівлі нефасованою соняшниковою олією і зерном, а також від закупівель у виробників сільськогосподарської продукції в одній країні. Розташування бізнесу компанії, переважно в Україні, і приклади втручання держави у сільськогосподарську галузь за допомогою запровадження контролю за експортом і податків також чинять тиск на рейтинги «Кернела», - сказано у повідомленні Fitch.

Довідка УНІАН. «Кернел» – одна з найбільших в Україні агропромислових компаній. Входить до трійки лідерів експортерів зернових і соняшникової олії.

Компанія виготовляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Волчанському олієекстракційних заводах.