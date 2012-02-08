Експерти: заборона на поставки сиру - ще один спосіб залучити Україну до МС

Експерти вважають заборону на поставки українського сиру до Росії прямим наслідком охолодження українсько-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві начальник аналітичного відділу консалтингової компанії ААА Марія КОЛЕСНИК. «На нашу думку, вся ця «сирна війна» є прямим наслідком політики і охолодження українсько-російських взаємин. Росія таким чином намагається залучити Україну до вступу до Митного союзу й, відповідно, пом`якшити українську позицію щодо газотранспортної системи», - сказала М.КОЛЕСНИК.

За її словами, підтвердженням того, що ця заборона носить виключно політичний характер, є те, що Росія не надала ніяких доказів про порушення українських виробників, а ті факти, які згадувалися російською стороною, стосуються продукції підприємств, які вже тривалий час не поставляють свою продукцію до Росії або взагалі припинили виробництво цієї продукції.

За даними М.КОЛЕСНИК, при загальному обсязі виробництва сира в Україні в 179 тис. тонн експорт сиру становить 80 тис. тонн, із них 85% експорту здійснюється до Росії.

М.КОЛЕСНИК підкреслила, що Росія б`є по найуразливішій галузі України.

При цьому, на думку експерта асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Тараса ГАГАЛЮКА, введення заборони негативно позначиться на молочній галузі України.

«При загальному обсязі експорту на 360 млн. дол. у 2011 році, близько 100-150 млн. дол. можуть становити втрати для України. Для держави це втрата валютних надходжень, для внутрішнього ринку це зниження цін, що може позначитися не лише на виробниках сира, але й на виробниках молока», - сказав Т.ГАГАЛЮК.

За його словами, закупівельні ціни на молоко, яке купувалося для виробництва сирів, впадуть на третину.

«Для господарств населення, які здають молоко на переробку, ціна може впасти до 30%», - сказав Т.ГАГАЛЮК, зазначивши, що на сьогодні в середньому закупівельні ціни на молоко від населення становлять 2,6 грн. за літр.

У свою чергу, М.КОЛЕСНИК зазначила, що зниження цін на сири на внутрішньому ринку України буде короткочасним, поки виробники реалізовуватимуть сир, який знаходиться на складах, і був вироблений для експорту до Росії.

«Поки ці запаси реалізовуватимуться, ціна буде низькою, а після цього товаровиробники, швидше за все, будуть вимушені скорочувати виробництво. Тому ціна зросте, але це не врятує аграріїв, тому що зниження закупівельних цін на молоко накладеться на сезонне зниження», - сказала вона.

Вона порадила українським виробникам звернутися до арбітражного суду в Стокгольмі з тим, щоб відстояти свою правоту й захистити свої інтереси в конфлікті з Росією.

Українські експерти також підкреслюють, що заборона на експорт сира до Росії негативно позначиться й на російському ринку. За словами експертів, Росія на сьогодні не забезпечує себе повністю сиром власного виробництва, і є нетто-імпортером.

На сьогодні українські сири на російському ринку займають близько 10%, або 20% у загальному обсязі експорту сирів до Росії. Заборона на поставки українських сирів може призвести до зростання фальсифікату на російському ринку й скорочення пропозиції кількості сирів для українських споживачів.

На її думку, ситуація може ускладнитися, оскільки Україна також експортує свій сир до Казахстану, який входить до Митного союзу, й може під впливом Росії також обмежити експорт нашої продукції.

Крім того, на думку експертів, іншою українською продукцією, яка також є вразливою щодо експорту до Росії, є м`ясо, а також продукція пивоварних і кондитерських галузей, проте, підкреслюють, що обсяги експорту її до Росії не є настільки критичними, як по сирах.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив у ЗМІ, що відомство з 7 лютого вводить заборону на ввезення до Росії сирів деяких українських виробників, що зайняли неконструктивну позицію у вирішенні проблеми якості цієї продукції.

8 лютого прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України заявила, що Держветфітослужба не отримувала офіційної інформації про введення Росспоживнаглядом заборони на поставки до Росії українських сирів.

Також за інформацією Держветфітослужби, вчора, 7 лютого, міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК і голова Держветфітослужби Іван БІСЮК виїхали з робочим візитом до Росії.

Разом із тим, сьогодні, 8 лютого, Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств.