Пирятинський сирзавод призупиняє виробництво сиру через заборону РФ

З 9 лютого Пирятинський сирзавод (входить до холдингу "Молочний Альянс") призупиняє виробництво сиру через заборону Російської Федерації на поставки продукції підприємства.

Про це УНІАН повідомив голова Ради директорів АТ «Молочний альянс» Сергій ВОВЧЕНКО.

Він зазначив, що холдинг змушений з 9 лютого зупинити виробництво сиру на Пирятинському сирзаводі, відмовитися від значних обсягів молока, які завод купував у господарств і населення.

«Сьогодні розпочато процес зупинки. Закладка нової продукції не йде. Доробляємо, що залишилося і все», - сказав С.ВОВЧЕНКО.

«Безумовно, рішення Росспоживнагляду завдало нам значної фінансової шкоди, вдарило по іміджу чесного виробника... У той же час, ми будемо продовжувати переговори зі спробою обопільно вирішити незрозумілу для нас проблему», - повідомив С.ВОВЧЕНКО.

У холдингу відзначають, що підприємство перевіряли численні комісії України і Росії, і вони готові пройти повторні перевірки в будь-який момент.

Нагадаємо, голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО днями підписав документи про вилучення з продажу в Росії та зупинення ввезення в Росію сирної продукції трьох українських виробників: ПП "Прометей" (Чернігівська обл.), АТ "Пирятинський сирзавод" та ТОВ "Гадячсир" (обидва - Полтавська обл.).

Довідка УНІАН. АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), що входить в п`ятірку найбільших виробників твердих сирів, був створений в кінці 2004 року в результаті реорганізації колективного підприємства "Пирятинський сирзавод".

Пирятинський сирзавод випускає продукцію під торговою маркою "Молочний шлях".

Завод у 2010 році збільшив чистий прибуток на 33,4% - до 50,14 млн. грн.

АТ "Молочний альянс" створено в червні 2006 року і на сьогодні об`єднує Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Тростянецький, Новоархангельський і Згурівський сирзаводи, Яготинський маслозавод, Золотоніський маслоробний комбінат, "Варвамаслосирзавод", а також збутові підприємства "Еталонмолпродукт" і торговий дім "Еталон".