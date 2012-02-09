Білорусь запевняє, що у неї немає претензій до якості українських сирів

Мінськ. Білоруська влада на даний момент не має офіційних претензій до якості українських продуктів і, зокрема, сирів.

Як повідомив УНІАНпрес-секретар Посольства України в Білорусі Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, у цьому сьогодні у телефонній розмові міністр сільського господарства Республіки Білорусь Михайло РУСИЙ запевнив посла України в Республіці Білорусь Віктора ТИХОНОВА.

«Крім того, всі українські сири, що продаються на ринку Білорусі, атестовано відповідними державними органами країни перебування. Під час подальших перевірок, у разі виявлення в українських продуктах якихось порушень і невідповідностей білоруським вимогам, дані моменти розв`язуватимуться в індивідуальному порядку», – підкреслили в Посольстві України в Білорусі.

Нагадаємо, 8 лютого на прес-конференції перший заступник міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Надія КОТКОВЕЦЬ заявила, що Білорусь також може ввести заборону на ввезення українських сирів, підтримавши тим самим рішення російських служб.

«Швидше за все, ми підтримаємо рішення російських служб. Питання обговорюватиметься білоруськими ветслужбами», – сказала Н.КОТКОВЕЦЬ.

Як повідомляв, глава Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія з 7 лютого вводить заборону на ввезення сирів окремих українських виробників.

Під час перевірок, проведених у 62 суб`єктах Росії, було відібрано 178 зразків українських сирів, з них 38 не відповідали встановленим нормативам за жирокислотним складом.

8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область).