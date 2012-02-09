Аграрії у найближчі 5-7 років збільшать використання міндобрив на 50% - УКАБ

У найближчі 5-7 років аграрії збільшать використання міндобрив на 50%.

Про це в коментарі УНІАН сказав генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Володимир ЛАПА. За словами експерта, останніми роками зберігається тенденція збільшення застосування мінеральних добрив. Інша справа, що поступово змінюється структура використання добрив, зокрема, у бік таких видів продукції, як рідкий азот.

Коментуючи ситуацію із забезпеченням аграріїв мінеральними добривами на весняно-польову кампанію 2012 року, В.ЛАПА констатує, що в 2011/12 маркетинговому році були певні особливості, які впливали на аграріїв, зокрема, застосування експортних мит на основні зернові культури з липня по жовтень, які не давали аграріям можливості прибуткової реалізації зерна. Тому багато господарств не поспішали з продажем зерна і не мали достатнього обсягу засобів, щоб купувати міндобрива в необхідному обсягу. «Таким чином, можна говорити про значну сезонність попиту, що може викликати певну неритмічність поставок найближчими місяцями», - відзначив експерт. Також, за словами експерта, відмінність цього сезону полягає в очікуваному істотному зростанні обсягів весняно-польових робіт унаслідок вірогідних втрат озимих.

За словами В.ЛАПИ, теоретично, внутрішнє виробництво може повністю покрити потреби вітчизняних виробників з азотних добрив, але з фосфорних і калійних - дещо інша ситуація. Але навіть з азотних добрив імпорт присутній як засіб збалансування ринку.

Що ж до цін, то В.ЛАПА відзначив, що ціни на селітру на рівні приблизно 3100 грн./т. «За останній рік вони принципово не змінилися, фактично це відображає ситуацію на світовому ринку, де ціна на сировинні активи або стабільна, або знижується. Звичайно, на тлі зростання попиту ціни можуть зрости, але це буде більше кон`юнктурний ефект, ніж фундаментальні ринкові чинники», - вважає експерт.