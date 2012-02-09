Росія дозволила ввезення м`ясної продукції низки українських підприємств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України. «В середу, 8 лютого відбулася зустріч міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА із заступником керівника Россільгоспнагляду Євгеном НЕПОКЛОНОВИМ, під час якої було досягнуто домовленості про відкриття поставок на російські ринки української м`ясної продукції. Так, було домовлено про поставки українськими виробниками м`яса птиці та свинини», - говориться в повідомленні. Прес-служба не називає підприємства, які отримали право експорту продукції до РФ, відповівши, що це «4-6 підприємств».

Ці домовленості досягнуті за результатами робочого візиту міністра аграрної політики і продовольства України М.ПРИСЯЖНЮКА до Російської Федерації. В рамках поїздки відбулися двосторонні зустрічі з керівництвом Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) і Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд).

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