Росія найближчим часом проінспектує українських виробників сиру, експорт продукції яких в РФ обмежений.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, сьогодні міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК в рамках робочого візиту до РФ зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНІЩЕНКО і обговорив питання поставок сирних продуктів українських виробників на ринок Росії. «Сторони дійшли думки, що найближчим часом буде створена робоча група, що проінспектує підприємства, ввезення продукції яких було припинене. Передбачається проведення Росспоживнаглядом документарних перевірок окремих українських підприємств, що експортують свою сирну продукцію на ринок Російської Федерації, з подальшим проведенням санітарно-епідеміологічної експертизи підприємств і оцінкою наявності матеріально-технічного оснащення лабораторної бази, яка здійснює контроль якості і безпеки продукції, що експортується на російський ринок», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що сторони дійшли єдиної думки, що контроль якості продукції є ключовим і на ринки мають надходити продукти, що відповідають регламентам і нормативним документам РФ, а також нормам Закону «Про захист прав споживачів».

Сторони також визнали необхідність спільних узгоджених дій щодо гармонізації нормативно-правових актів із вимогами російського законодавства.

У прес-службі нагадали, що на ринок Російської Федерації з України поставляють сир п`ятнадцять підприємств і на сьогодні тимчасово припинено експорт трьом підприємствам.

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