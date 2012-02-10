Фірташ побудує на Тернопільщині тепличний комплекс за 100 млн. дол.

Голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ будує найбільший на заході України високотехнологічний тепличний комплекс на своїй батьківщині у селі Синьків Заліщицького району Тернопільської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Д.ФІРТАША.

Повідомляється, що 9 лютого в Синькові Д.ФІРТАШ та голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин ХОПТЯН заклали капсулу в фундамент нового тепличного комплексу.

За площею та потужністю цей комплекс буде найбільшим на заході України та увійде у п‘ятірку найбільших сучасних тепличних господарств України.

«Сьогодні важливо створювати робочі місця у селах. За останні двадцять років в Україні зникли 360 сіл. Відродити їх може бізнес, який створюватиме нові підприємства, нові робочі місця. Для нас це є ключовим питанням. Сподіваюсь, що у нас все вийде», – сказав Д.ФІРТАШ. За його словами, після завершення будівництва комплексу на ньому працюватимуть 150-200 людей.

У прес-службі зазначили, що за масштабами агропромислових об‘єктів, які зараз будуються, будівельний майданчик тепличного комплексу в Синькові є найбільшим в Європі.

Наразі тривають роботи з підготовки будівельного майданчика. Для вирівнювання земельної ділянки площею 10 гектарів працюють більше 200 будівельників та 70 одиниць техніки, перевезено 500 тисяч кубометрів грунту. Після завершення земляних робіт більш як 300 фахівців розпочнуть закладку фундаменту тепличного комплексу, спорудження насосної станції для подачі води, підведення зовнішніх мереж електро- та газопостачання, встановлення конструкції котельної, інженерного блоку, господарсько-побутового приміщення та безпосередньо конструкції теплиць.

Нове тепличне господарство має розпочати роботу восени 2012 року. Щороку комплекс буде виробляти 4 тисячі тонн томатів та 1550 тонн перцю. Загальний обсяг інвестицій складає близько 100 мільйонів доларів.

До складу комплексу входитиме теплиця з вирощування розсади потужністю 8,4 млн. саджанців на рік, цех зберігання та пакування продукції. Також підприємство зможе переробляти продукцію та випускати консервовані помідори та перець.

Очікувана врожайність помідорів становитиме близько 70 кг/м2, перцю – близько 40 кг/м2. Середня врожайність культур становитиме 58 кг/м2, що на 30-65% перевищуватиме середній показник у високотехнологічних господарствах, в 6 разів – у фермерських господарствах, у 18 разів – у приватних господарствах. Така висока врожайність забезпечується завдяки використанню однієї з найдосконаліших у світі технологій. Тепличне обладнання та конструкції постачає нідерландська компанія, яка розробляє проекти тепличних комплексів та постачає комплектуючі для їх будівництва у більш як 30 країн світу, зокрема у Велику Британію, Австралію, Китай, Данію, США. Технології вирощування овочів придбані у Ізраїлі, який є світовим лідером як за розвитком тепличних технологій, так і у постачанні овочів та фруктів на світовий ринок. У новозбудованому тепличному комплексі, зокрема, буде забезпечуватись цілодобове підсвічування рослин, їх крапельний полив. Подачу добрив та збагаченого мінералами розчину, а також постійну підтримку температури буде підтримувати комп‘ютеризована системи. За її допомогою фахівці з Нідерландів та Ізраїлю будуть здійснювати дистанційний агрономічний нагляд, контролюючи усі стадії вирощування овочів та врожайність.

Тепличний комплекс у Синькові першим в Україні буди вирощувати перець в промислових обсягах. Наразі переважна більшість тепличних господарств в Україні спеціалізується на вирощуванні помідорів та огірків (близько 90% посівних площ). Під вирощування перцю відведено лише 1% тепличних площ в Україні. За даними Державної служби статистики України, протягом 2010 року в Україну було імпортовано 8,4 тисячі тонн перцю, за 10 місяців 2011 року – 7,4 тисячі тонн. Основними постачальниками перцю сьогодні є Іран, Туреччина, Іспанія, Ізраїль та Нідерланди. Обсяг вирощеного у новому тепличному комплексі у Синькові перцю становитиме близько 20% річного обсягу його імпорту, що дозволить розширити присутність українських виробників на внутрішньому ринку.

Для фахівців підприємства майже завершене будівництво житлового будинку.