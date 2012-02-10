Азаров: українські сири - високої якості й не містять пальмової олії

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що українські сири - високої якості й не містять пальмової олії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Латвійському університеті перед студентами й учнями української школи в Ризі. «У нас сири прекрасної якості. Звичайно, ніякої пальмової олії немає», - сказав М.АЗАРОВ.

«Навіщо нам у сири додавати пальмову олію?», - сказав прем`єр-міністр України.

При цьому заборону на імпорт українських сирів деяких виробників він назвав «прийомом російських компаній, які лобіюють в уряді РФ введення обмежувальних заходів на українську продукцію".

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При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що лобіювання інтересів в принципі є поширеною практикою, проте у відносинах між Україною та Росією подібних ситуацій виникати не повинно. «На мій погляд, так не повинно бути, оскільки ми маємо різні міжурядові договори, які забезпечують вільне надходження товарів на ринки наших країн», - сказав він.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО висловив сподівання, що проблему з поставками українських сирів до Росії буде вирішено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав у своєму виступі перед студентами Київського інституту міжнародних відносин.

«Здивувала, м`яко кажучи, заява керівника Росспоживнагляду щодо українських сирів. Від того, що сиру буде менший у російських магазинах, навряд чи виграють російські споживачі. Сподіваюся, ми зуміємо вирішити цю проблему», - сказав К.Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення до РФ сирів трьох українських підприємств.

Раніше Росспоживнагляд заявляв, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. В свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.