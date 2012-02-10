Вищий госпсуд України повернув «Укоопспілці» ринок у Миколаївській області

Вищий господарський суд України повернув Миколаївській обласній споживспілці сільськогосподарський ринок у Первомайську Миколаївської області, який раніше перебував у віданні Першотравневої міської ради.

Як повідомили УНІАН в «Укоопспілці», відповідне рішення суду юристи спілки одержали 10 лютого.

За інформацією «Укоопспілки», понад 20 років тому виконком Миколаївської обласної ради передав колгоспні ринки у відання організаціям споживчої кооперації. Відповідно до законодавства, право власності на ринок у Первомайську (3,2 га землі, госпбудівлі площею 2,8 тыс. кв. м) кооператори закріпили всіма необхідними документами, в тому числі й у виконкомі Першотравневої міськради.

Проте у 2010 році Першотравнева міська рада скасувала своє рішення і зобов`язала БТІ скасувати всі документи про право власності на нерухоме майно Миколаївської спілки споживчої кооперації. При цьому в 2011 році виконком змінив адреси об`єктів нерухомого майна облспоживспілки і передав комунальному підприємству «Флора». В «Укоопспілці» відзначили, що офіційні податкові збори до бюджетів і фондів після такого передання ринку знизилися в декілька разів.

Захищаючи своє право власності, Миколаївська облспоживспілка звернулася до Господарського суду Миколаївської області, який у березні 2011 року задовольнив вимоги спілки у повному обсязі. Проте Одеський апеляційний господарський суд скасував це рішення і задовольнив вимоги Першотравневої міської ради.

Водночас у спілці повідомили, що Вищий господарський суд скасував рішення апеляційної інстанції, а рішення суду першої інстанції залишив чинним, фактично дозволяючи Миколаївській облспоживспілці повернути своє майно.

Довідка УНІАН. «Укоопспілка» об`єднує більш ніж 10 тис. 500 магазинів у селах і районах, а також 423 з 2758 ринків в Україні (більш як 15%). Тільки за рахунок організації ринків «Укоопспілка» забезпечує торговими місцями 261 тис. приватних підприємців (близько 30% усіх торгових місць на ринках України), значна частина яких реалізують сільгосппродукцію вітчизняного виробництва (кожне десяте торгове місце). У системі «Укоопспілки» також функціонує 265 виробничих підприємств, серед яких - виробництво з вітчизняної сировини консервації, варення, солодких вод, соків, хлібобулочних виробів.