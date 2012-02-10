Україні доведеться пересівати близько 3,5 млн. га озимих - Азаров

Рига. В Україні цього року доведеться пересівати близько 3,5 млн. га площ озимих культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив у ході українсько-латвійського круглого столу.

«Нам доведеться десь пересівати, але, порядку, напевно, 3,5 млн. гектарів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що причиною необхідності пересівання є відсутність дощів в осінній період і зимовий мороз, що негативно позначилося на посівах озимих культур.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що в Україні навесні потребуватимуть пересівання близько 2 млн. га озимих культур.

За даними Мінагропроду, в Україні озимою пшеницею засіяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, житом - 0,3 млн. га і озимим ріпаком - 0,9 млн. га.

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