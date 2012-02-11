Присяжнюк закликає не політизувати проблему експорту сиру до Росії

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК закликає не політизувати проблему експорту українського сиру до Російської Федерації.

Про це він сказав в ефірі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п’ятницю ввечері.

Міністр зазначив: «Хотів би, щоб ця тема не була сильно заполітизована і не викликала такого ажіотажу, особливо такого інформаційного ажіотажу».

М.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що при імпорті-експорті продуктів харчування проблеми виникали завжди між різними країнами. При цьому він повідомив, що Україна постачає сир у 16 країн.

За його словами, «катастрофи немає» у питанні експорту сиру, а є технічні питання, які необхідно вирішувати.

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що «з 18 заводів, які мають право експортувати сири до РФ, на сьогодні призупинено експорт продукції тільки трьох підприємств». «Це не тотальна маштабна заборона експорту», - додав міністр.

Як сказав М.ПРИСЯЖНЮК, існують домовленості з Росією про те, що «після вивчення технічних регламенті, буде направлена комісія у складі фахівців, буде проведено інспектування заводів, буде прийняте рішення».

Він наголосив, що не можна нехтувати російським ринком. За його словами, торік обсяг експорту української сільгосппродукції становив 13,5 млрд. доларів, з них 4 млрд. – до Росії, 3,6 млрд. – до країн Євросоюзу.

М.ПРИСЯЖНЮК також заявив, що під час його останнього візиту до Росії ніякого ігнорування його як міністра не було. Він наголосив, що навіть було «додатково отримано дозвіл на експорт (з України - УНІАН) м’ясної продукції чотирма підприємствами - двома підприємствами, які виробляють курятину, і двома підприємствами, які виробляють м’ясо свинини».

Як запевнив М.ПРИСЯЖНЮК, «крім економіки, нічого немає» у переговорах з російською стороною щодо експорту сиру та іншої сільгосппродукції.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що відомство з 7 лютого вводить заборону на ввезення до Росії сирів деяких українських виробників, що зайняли неконструктивну позицію у вирішенні проблеми якості цієї продукції.

8 лютого прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України заявила, що Держветфітослужба не отримувала офіційної інформації про введення Росспоживнаглядом заборони на поставки до Росії українських сирів.

Напередодні, 7 лютого, міністр аграрної політики М.ПРИСЯЖНЮК і голова Держветфітослужби Іван БІСЮК перебували з робочим візитом у Росії.

Разом з тим, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств.