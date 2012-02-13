Зразки українського сиру відправлено до іноземних лабораторій

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила зразки українського сиру в іноземні лабораторії для експертизи на відповідність стандартам якості.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив голова Держветфітослужби Іван БІСЮК. «Ми паралельно проводимо дослідження в лабораторіях інших країн. Минулого тижня було відправлено 4 зразки», - повідомив І.БІСЮК, відзначивши, що зразки відібрано з продукції, виробленої до початку року підприємствами, які звинуватили у фальсифікаті і обмежили експорт до РФ.

За його словами, результатів дослідження можна очікувати в середині березня.

Відповідаючи на питання, чи за результатами дослідження прийматимуться якісь дії чи санкції, І.БІСЮК сказав, що «ці результати, швидше за все, для підтвердження того, що ми правильно проводимо дослідження в нашому інституті і наших лабораторіях».

При цьому він відзначив, що ветфітослужба продовжує проводити дослідження сирів у власних лабораторіях, і «на п`ятницю на вечір у всіх пробах, які ми проводили з дослідження сирів, ми рослинних жирів не знайшли ніде».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український сир знову в російській мишоловці Як повідомляв УНІАН,8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ і обговорив питання постачання сирних продуктів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.