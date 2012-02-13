Держветфітослужба просить росіян проінспектувати українських виробників сиру

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України надіслала Росспоживнагляду листа з проханням провести інспекцію українських виробників сиру на предмет експорту до РФ.

Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив глава Держветфітослужби Іван БІСЮК. «Про інспекцію ми ще з ними домовлятимемося. Ми офіційний лист надіслали з пропозицією найближчим часом надіслати робочу групу для інспекції», - повідомив І.БІСЮК, відзначивши, що конкретна дата проведення перевірок обговорюватиметься після того, як Росія повідомить про готовність провести інспекцію.

За його словами, висновки щодо якості українських сирів можна буде зробити після того, як українські і російські фахівці відберуть проби і проведуть дослідження продукції. «Ми на заводі у присутності всіх відберемо проби сиру з усіх партій, вони для себе, ми для себе. Паралельно проведемо дослідження, можливо, спільними робочими групами, і після цього будуть якісь висновки, буде спільна робоча нарада, на якій будуть підбиті підсумки і прийнято якесь рішення», - сказав І.БІСЮК.

Крім того, він повідомив, що сторони мають намір звірити методики проведення досліджень. «Ми з Росспоживнаглядом домовилися про те, щоб звірити наші методики, звірити ДСТУ, за якими проводяться дослідження, чи збігаються вони, чи правильно ми або вони роблять», - сказав глава Держветфітослужби.

Крім того, він закликав не загострювати ситуацію, що склалася навколо заборони низці українських виробників експортувати продукцію до РФ. «Ми просимо, щоб в цей процес ніхто не втручався. Нехай працюють фахівці, між собою обмінюються інформацією — це швидше сприятиме розблокуванню ситуації, ніж нагнітання навколо цього пристрастей», - відзначив І.БІСЮК.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ. Вони обговорили питання поставок сирних продуктів українських виробників на ринок Росії і домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.