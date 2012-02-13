В Україні озимі зернові на 66% площ у хорошому і задовільному стані

В Україні станом на 9 лютого 2012 р. озимі зернові культури знаходилися в хорошому і задовільному стані на 66,2% площ.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства України, переданому УНІАН.

Повідомляється, що озимі зернові перебувають у хорошому стані на 1,836 млн. га, що становить 25,6% загальної площі посівів. У задовільному стані перебувають 2,92 млн. га (40,6%), слабкі і проріджені посіви – на 2,425 млн. га (33,8%), а на 1,218 млн. га (14,5%) сходів не одержано. За даними міністерства, всього озимі зернові посіяно на площі 8,399 млн. га, а сходи одержано на 7,181 млн. га (85,5%).

Крім того, в хорошому і задовільному стані перебувають 66,2% посівів озимого ріпаку. Зокрема, у хорошому стані - 248 тис. га (32,7%), у задовільному – 254 тис. га (33,5%), слабкі і проріджені — 257 тис. га (33,8%), і на площі 203 тис. га (21,1%) сходів не одержано. Всього озимим ріпаком засіяно 962 тис. га, з на 759 тис. га одержані сходи (78,9%).

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