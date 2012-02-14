Грищенко підкреслює, що в переговорах щодо сиру не повинні переважати емоції

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО підкреслює, що в українсько-російських переговорах стосовно сиру не повинні переважати емоції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержкомісії в Нижньому Новгороді (РФ).

За словами міністра, «рівень емоційних реакцій іноді не відповідає технічній відповідальності за вирішення цих питань із боку тих, хто повинен давати оцінку відповідності продукції російським і європейським стандартам... Ми не зацікавлені, щоб ця тема мала додатковий емоційний вимір і призвела до додаткових ускладнень для наших компаній».

При цьому він зазначив, що це питання неспівставне за складністю з газовими переговорами.

К.ГРИЩЕНКО повідомив, що разом із ним до Нижнього Новгорода прибули представники трьох підприємств, які займаються поставками м`ясомолочної продукції.

За його словами, в цій групі є виробники, які «потрапили під проблеми, у кого взагалі немає проблем і ті, хто бачать велику перспективу для наповнення російського ринку якісними українськими товарами».

«Я довго жив у Москві, але я ковбасу завжди їв із України й сиру завжди віддавав перевагу українському, після швейцарського. Можливо, я виняток, але коли привозиш цю ковбасу - її із задоволенням усі з`їдають, точно так само як і сало», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому він закликав не створювати штучних проблем для того, що завжди було основою для дружнього застілля й допомагало встановлювати дружбу на всіх рівнях.

При цьому глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ додав, що «ми ковбасу й сало не лише з`їдаємо на місці, але й ще з собою із запасами беремо».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український сир знову в російській мишоловці

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пірятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

У ході робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Росспоживнагляду Геннадієм ОНИЩЕНКОМ. Вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.

13 лютого Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила Росспоживнагляду листа з проханням провести інспекцію українських виробників сиру на предмет експорту до РФ.