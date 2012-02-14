Лавров: МЗС України і РФ закликають до взаємоприйнятних рішень у питанні поставок сирів

Міністерства закордонних справ України і РФ закликають профільні відомства і компанії шукати взаємоприйнятні рішення у питанні поставок молочної продукції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ сказав на прес-конференції у Нижньому Новгороді за підсумками засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, коментуючи введення РФ заборони на поставки молочної продукції деяких українських виробників.

«До певної міри ми всі переходимо на регламенти, що відповідають стандартам Європейського Союзу, і, мабуть, цей перехідний період буде пов`язаний з якимись притираннями до цієї нової ситуації», - зазначив С.ЛАВРОВ.

Він підкреслив, що питаннями стандартизації якості продуктів харчування повинні займатися професіонали.

«Спробуйте продати ковбасу, сало і сир на ринок Євросоюзу, і тоді ви зрозумієте, що таке справжні бар`єри», - зазначив С.ЛАВРОВ.

«МЗС двох країн посилають політичні імпульси профільним відомствам, компаніям про необхідність шукати взаємоприйнятні рішення», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, голова Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО заявив, що Росія з 7 лютого вводить заборону на ввезення сирів окремих українських виробників. За його словами, у ході перевірок, проведених у 62 суб`єктах Росії, бути відібрано 178 зразків українських сирів, з них 38 не відповідали встановленим нормативам за жиро-кислотним складом.

8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).