Мінагропрод відмовився звільнити від ПДВ імпорт насіння кукурудзи

Міністерство аграрної політики і продовольства України відмовилося від наміру звільнити імпорт насіння кукурудзи від податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в розмові з журналістами міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування насіння кукурудзи" не вноситиметься на розгляд Верховної Ради.

«Звільнення від ПДВ (імпорту насіння кукурудзи - УНІАН) ми не вноситимемо, оскільки достатньо мало часу і достатньо малий обсяг», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК. Він зазначив, що обкладання імпорту насіння кукурудзи ПДВ збережеться, при цьому додав, що міністерство провело переговори з постачальниками насіння і досягло домовленостей про стабільність цін на насіння.

Як повідомляв УНІАН, у січні Мінагропрод запропонував тимчасово, до 1 травня 2012 року, звільнити імпорт насіння кукурудзи від податку на додану вартість

Відповідний законопроект був підготовлений з метою зниження вартості насіння кукурудзи, що імпортувалося, котре буде використане для пересівання озимих зернових, шляхом звільнення від сплати ПДВ при ввезенні на митну територію України. За даними Мінагропроду, треба було створити сприятливі умови для ввезення на територію України насіння кукурудзи у зв`язку з необхідністю пересівання близько 2 млн. га зернових культур. «Основною культурою для пересівання є кукурудза, площі якої в 2012 році планується збільшити до 4,3 млн. га, що порівняно з минулим роком на 700 тис. га більше, і що передбачає імпорт насіння кукурудзи в обсязі близько 30 тис. тонн», - йшлося в пояснювальній записці до законопроекту.