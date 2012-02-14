Білорусь цього року планує зібрати 8,8 млн. тонн зерна

Мінськ. В планах Білорусі цього року отримати урожай зерна в обсязі 8,8 млн. тонн, що на 425 тис. тонн більше, ніж у 2011 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр РБ Михайло М”ЯСНИКОВИЧ на засіданні Президії Ради Міністрів, на якому розглядалася готовність сільгоспорганізацій до весняних польових робіт.

Він зазначив, що хороший урожай залежить від високого рівня весняних польових робіт

«Завдання на 2012 рік у нас вкрай напружені. Ми повинні, відповідно до наших планів, вийти на 8,8 млн. тонн зерна, 4,3 млн. тонн цукрових буряків і цілий ряд інших показників», - підкреслив прем`єр-міністр Білорусі.

За словами М.М`ЯСНИКОВИЧА, уряд прийняв всі необхідні організаційні та фінансові рішення для своєчасного та успішного проведення посівної кампанії.

«Вирішені питання щодо забезпечення господарств паливом. На ці цілі передбачено близько 7 трлн. рублів. Тут не повинно бути питань, всі необхідні рішення по паливно-мастильним матеріалам прийняті», - зазначив керівник білоруського уряду.

М.М`ЯСНИКОВИЧ також повідомив, що проведена серйозна робота щодо забезпечення аграріїв мінеральними добривами.

«Ми повинні закупити близько 285 кг діючої речовини на гектар, це тягне в загальному на 8,2 трлн. рублів, що на 3 трлн. рублів більше витрат 2011 року. Ці питання також практично вирішені з урахуванням можливостей бюджету та перехідних залишків минулого року», - сказав прем`єр-міністр Білорусі.

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року в Білорусі забезпечений приріст виробництва продукції сільського господарства в господарствах всіх категорій на 6,6% за прогнозу 7-8%, головним чином, за рахунок зростання продукції рослинництва.

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