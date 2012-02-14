Міндобрива і пальне для проведення посівної кампанії здешевлять

Уряд України має намір зменшити ціни на мінеральні добрива і пально-мастильні матеріали для проведення посівної кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у бесіді з журналістами міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК. «Уряд зараз працює над тим, щоб підготуватися до додаткового виділення пально-мастильних матеріалів і їх здешевлення», - повідомив міністр, зазначивши, що, за оцінками Мінагропроду, необхідно буде додатково виділити близько 200 тис. тонн дизпального і 40 тис. тонн бензину. Він додав, що на сьогодні Міністерство енергетики і вугільної промисловості вивчає розмір можливого здешевлення.

Крім того, Мінагропрод ініціює здешевлення близько 700 тис. тонн добрив, і «добрива планується здешевити, приблизно, на 600-700 грн. за тонну».

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що міністерство ще не проводило оцінку витрат на весняну посівну кампанію, зазначивши, що «те, що держава може зараз зробити, - це здешевлення і забезпечення насінням, здешевлення добрив і пально-мастильних матеріалів, і наукові рекомендації і прогнози, якими культурами, в яких обсягах і в яких регіонах бажано пересівати, щоб одержати вищий урожай».

М.ПРИСЯЖНЮК нагадав, що міністерство збільшило прогноз пересівання озимих культур до 3,5 млн. га, зокрема 3 млн. га - зернових і 0,5 млн. га - технічних культур.

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