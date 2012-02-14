Запаси зерна в Україні на 1 лютого становили 23,6 млн. тонн

Україні на 1 лютого 2012 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, які займаються зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 23,6 млн. тонн зерна, що на 66% більше, ніж на 1 лютого 2011 р. Такі дані повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, було 8,9 млн. тонн пшениці, 2,3 млн. тонн ячменю, 11,2 млн. тонн кукурудзи і 0,2 млн. тонн жита.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 11,2 млн. тонн зерна (на 69% більше), зокрема 4,1 млн. тонн пшениці, 1,5 млн. тонн ячменю, 4,8 млн. тонн кукурудзи, 0,1 млн. тонн жита. Зернозберігальні та зернопереробні підприємства мали в наявності 12,4 млн. тонн зерна (на 63% більше), зокрема зернозберігальні - 9,6 млн. тонн (на 65% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 4,1 млн. тонн, що на 6% більше, ніж на 1 лютого 2011 р., з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалися 2 млн. тонн (на 97% більше), на підприємствах, які здійснюють його переробку і зберігання, - 2,1 млн. тонн (на 25% менше, ніж минулого року).

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