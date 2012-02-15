Присяжнюк сподівається, що наступного тижня "сирну проблему" буде знято

Міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК сподівається, що наступного тижня проблему експорту українського сиру в Російську Федерацію буде знято.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам.

Міністр повідомив, що наступного тижня приїжджають фахівці Росспоживнагляду для проведення інспекції лабораторій на заводах, які виробляють сир.

«Наступного тижня вони приїжджають і, я думаю, що всі проблеми буде знято», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український сир знову в російській мишоловці Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з питань нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ і обговорив питання постачання сирних продуктів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.